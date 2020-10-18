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Torun Rauf Denktaş: "KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir"

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, 'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için " anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Torun Rauf Denktaş: KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

"KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir" diyen Denktaş "Dedem hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır.
Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamaktadır. Sonuç Kıbrısımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


"ANAVATANIMIZ, TÜRKİYE'MİZ BİZİM TARTIŞILMAZIMIZDIR"

Torun Denktaş geçtiğimiz günlerde SABAH gazetesi'ne konuşmuş ve seçimler hakkında SABAH'a açıklamalarda bulunmuştu.

Ersin Tatar'a destek veren Rauf Denktaş'ın torunu "Dedem de olsa aynısını yapardı" şeklinde konuşmuştu.

Denktaş açıklamasında "Dedem ailenin her ferdine, 'Türkiye ile el ele, kol kola yürümek hepimizin görevidir. Türkiye'siz nefes alamam' derdi. Anavatanımız, Türkiye'miz bizim tartışılmazımızdır. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Anadolu ile gönül bağımız, sevgimiz, muhabbetimiz hiç bir zaman azalmamıştır. KKTC'de kutuplaşmanın yerine, ülkemizin ve anavatanımızın birliği, bütünlüğü için tek vücut olmamız gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

(ERHAN ÖZTÜRK/SABAH)

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