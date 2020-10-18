Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kutlama mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "KKTC'de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.