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Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Başkan , vefat yıl dönümünde için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020
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Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.

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