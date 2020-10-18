Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Rebiülevvel mesajları...
Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? İslam alemi için Rebiülevvel ayı geldi. Rebiülevvel ayı için uzun süredir yapılan araştırmalar bugün de devam ediyor. Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran bu mübarek ayda yapılacak ibadetler oldukça önemli. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Rebiülevvel mesajları...
Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya geldiği kutlu doğum gününü de içinde barındırıyor. Müslüman alemi için önemli Rebiülevvel ayı için yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Rebiülevvel mesajları...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER VE OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?
İslam Peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiğinden arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilen Rebiülevvel ayı için araştırmalar bugün sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Mevlid kandilini içerisinde barındıran bu ayda ayrıca yapılması gereken ibadetler de bulunuyor…
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
Hicri takvim ile Rebiülevvel ayı başladı! Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir?
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.