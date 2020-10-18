Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya geldiği kutlu doğum gününü de içinde barındırıyor. Müslüman alemi için önemli Rebiülevvel ayı için yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. İşte, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Rebiülevvel mesajları...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER VE OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiğinden arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilen Rebiülevvel ayı için araştırmalar bugün sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Mevlid kandilini içerisinde barındıran bu ayda ayrıca yapılması gereken ibadetler de bulunuyor…