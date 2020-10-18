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Başkan Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik

Başkan Erdoğan, " seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve adına tebrik ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şenop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre 'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ERSİN TATAR'I GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

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