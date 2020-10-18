Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 18 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.