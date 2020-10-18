18 Ekim 2020, Pazar
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. 18 Ekim'de 72 kişi hayatını kaybederken, 1815 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte 18 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 18 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 18 EKİM PAZAR

AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 17 EKİM CUMARTESİ

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