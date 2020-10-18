Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Ekim Pazar

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 18 Ekim'de 72 kişi hayatını kaybederken, 1815 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte 18 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...