Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 17 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı.....

BULAŞ YOLLARINI ENGELLEYELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA...SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 16 EKİM CUMA