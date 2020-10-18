MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.
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MSB, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.