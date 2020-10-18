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MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

'nca, 'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

MSB, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.

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