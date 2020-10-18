İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Alt geçitte mahsur kalan taksici kurtarılmayı bekledi

Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.