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İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Alt geçitte mahsur kalan taksici kurtarılmayı bekledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı yağış bugün 'da etkili olmaya devam ediyor. 'de bir taksi sürücüsü nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Alt geçitte mahsur kalan taksici kurtarılmayı bekledi

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Taksi sürücüsü , aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi.

Albayrak, nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, "10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler.

Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok." dedi.

Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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