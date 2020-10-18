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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

Her fırsatta ülkenin ekonomik durumu üzerinden siyaset yaparak vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden Genel Başkanı ’nun partisinin üyeleri ile birlikte kebapçıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

lideri 'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü.



Lüks bir kebapçıda yemek yerken görüntülenen CHP Genel Başkanının masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ‘ÜLKE AÇLIK SINIRINDA’ SİYASETİ KEBAPÇIDA SON BULDU!

İSTANBUL'DA KEBAP KEYFİ

2 gün önce Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görüldü.

İNCE'NİN SİMİT FOTOSU GÜNDEME GELDİ

Öte yandan bu görüntülerin ardından CHP'den koparak yeni bir siyasi oluşum peşinde koşan 'nin simit yediği kare gündeme geldi.

(ATAKAN IRMAK/SABAH)

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