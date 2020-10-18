Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü.





Lüks bir kebapçıda yemek yerken görüntülenen CHP Genel Başkanının masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.