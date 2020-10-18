18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ın nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, "Karabağ’da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

KADER ORTAĞIMIZ, CAN PARÇAMIZ

Bakan Albayrak paylaşımındaAzerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, "Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde: Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika...Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı SON DAKİKA...AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA