Türkiye'den Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısına sert tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı bölgeye yaptığı saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek tepki gösterdi.





Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan'ın yanındayız! Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.







Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu.

Sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Gence'ye füze saldırısı sonucunda 35 sivil yaralandı ve 5 sivil öldü. 2 çocuk ölüler arasında. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Ermenistan'ın terörü ve savaş suçları devam ediyor" dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir tepki açıklaması geldi.

Kalın, Twitter'dan "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır." mesajını verdi.