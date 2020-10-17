17 Ekim 2020, Cumartesi
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Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması!

Son dakika haberine göre; durağı istikametinde bu gece itibariyle üç gün sürecek yenileme çalışması başladı. Durakta yapılan çalışma nedeniyle kapatılan Söğütleşme istikametine alternatif olarak önceki ve sonraki duraklar kullanılabilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması!
Edirnekapı Metrobüs durağında bu gece saat 00:00 itibariyle başlatılan yenileme çalışması nedeniyle Söğütlüçeşme istikameti 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar kapalı tutulacak.

Çalışma süresince kapatılan Söğütlüçeşme istikametine alternatif olarak Edirnekapı durağı öncesi ve sonrası kullanılacak.
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