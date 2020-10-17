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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve , "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, 'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizlerdeki Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nın genişletildiğini duyurdu.

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