VGM burs sonuçları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında her yıl eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğenim yani ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular geçtiğimiz gün sona erdi. Ortaöğrenim başvurularını yapan öğrenciler ile velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Ortaöğretim (İlkokul, ortaokul, lise) VGM burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.