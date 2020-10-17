VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Ortaöğretim (İlkokul, ortaokul, lise) VGM burs miktarı ne kadar?
VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 öğretim yılı ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim 2020 itibarıyla sona erdi. Ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler VGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Ortaöğretim (İlkokul, ortaokul, lise) VGM burs miktarı ne kadar? İşte son gelişmeler...
VGM burs sonuçları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında her yıl eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğenim yani ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular geçtiğimiz gün sona erdi. Ortaöğrenim başvurularını yapan öğrenciler ile velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Ortaöğretim (İlkokul, ortaokul, lise) VGM burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...
VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.