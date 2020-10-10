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Son dakika: Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde bakımı tamamlanan 'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu’ndan demir alıp hareket etti. Öte yandan, - 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki 'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulunmuştu.



Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.



Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul'a geçip, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

YAVUZ'UN BAKIMLARI SÜRÜYOR
Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

Bakan Dönmez açıkladı! Kanuni sondaj gemisi Karadenize açılmaya hazırlanıyor BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI! KANUNİ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILMAYA HAZIRLANIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezden Kanuni sondaj gemisi açıklaması ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ'DEN KANUNİ SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

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