01 Ekim 2020, Perşembe
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Kanuni sondaj gemisi açıklaması

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sondaj gemisine ilişkin, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de 'ndan demir alacak." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Kanuni sondaj gemisi açıklaması

Bakan Fati Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"YOLUN AÇIK OLSUN KANUNİ"

Paylaşımında denizlerde Kanuni döneminin başladığını belirten Dönmez, "Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni." ifadelerini kullandı.

Bu yıl başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 2012'de inşa edildi. Gemi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.

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