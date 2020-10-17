DGS ek tercih kılavuzu, son günlerde en çok arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS tercihleri alınmış ve yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bu sonuca göre herhangi bir kuruma yerleşemeyenler için ek tercihler alınacak. Şimdi ise gözler ek tercihlerin alınacağı takvime çevrildi. Peki, DGS ek tercihler başladı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman? Ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.