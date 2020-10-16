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Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Cesur ol! İttifakımızı açıkla

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı , CHP lideri 'na yaptıkları ittifakı cesurca açıklaması için çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Cesur ol! İttifakımızı açıkla

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde, gazeteci Şirin Payzın'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği soruları yanıtlayan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerini ittifakları konusunda cesur olmamakla suçladı.

'ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKLER'
Muhalefet partilerinin HDP ile yan yana gelmekten çekince duyduklarını ifade eden Demirtaş, "Yan yana geldikten sonraki iki üç günde yaşanacak trol saldırısına direnecek cesareti olmayanlar yarın ülkeyi nasıl yönetecekler? Ya da bu güveni topluma nasıl verecekler, merak ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ BU İDDİANAMELERİ ŞEREF MADALYASI OLARAK TAKACAK
Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak' dedi.

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