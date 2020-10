Son dakika: Bakan Varank duyurdu: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen 'Patentle Türkiye -2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, patent konusunun stratejik bir öneme sahip olduğunu, bir ürünün patentinin alındığında o ürünle ilgili her türlü hakkın sadece kişiye ait olduğunu bildirdi. Bu sayede ürünün başkaları tarafından üretiminin, kullanımının, satılmasının veya taklit edilmesinin engellendiğini aktaran Varank, "Bir buluş patentlendiği zaman tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 20 yıl süreyle koruma altına alınıyor. Yani aslında her bir patent başvurusu en az 20 yıllık bir hedefe ve vizyona sahip. Patentli bir buluşunuz varsa 20 yıl boyunca değer üreten bir ürüne sahip olmanın yanında, koruma süresi dolduktan sonra da topluma mal olabilecek bir ürünü geliştirmenin gururunu da yaşıyorsunuz" dedi.



'DÜNYADA 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELMİŞ OLDUK'



Türkiye'nin 18 senede sınai mülkiyet alanında önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Varank, yıllık patent başvuru sayısının 20 kat, yerli patent tescil sayısının da 27 kat arttığını söyledi. Bakan Varank, "Marka başvurularında 2011 yılından beri Avrupa'da birinci sıradayız. Salgın sürecine rağmen bu yılın ilk 8 ayında patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde seyrediyor. Çok daha dikkat çekici bir veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Bu artış, ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13'üncü sıraya yükselmiş olduk. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık. Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda aslında bir anlamda patentin devler ligine girmiş oluyorsunuz. Ülkenizde uluslararası standartlarda inovasyon yapma kabiliyetinin ne denli geliştiğini tüm dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Sınai mülkiyetin bütün alanlarında her zaman ilk 10 ülke içinde yer almayı hedefliyoruz. Son yıllarda gösterdiğimiz başarılar, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde ne denli iddialı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. İşte Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu iddiamızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



'LİSE ÖĞRENCİLERİNİ DE KAPSAYACAK'



Patentle Türkiye Yarışması kapsamında 98 farklı üniversiteden 584 patent başvurusu aldıklarını belirten Bakan Varank, gençlerin başvurularının elektrik-elektronik, makine, otomotiv, biyomedikal, kimya ve inşaat alanlarında olduğunu ifade etti. Üniversiteler tarafından yapılan patent başvurularının araştırma ve inceleme raporları ücretlerinde yüzde 50 teşvik indirimi uyguladıklarını kaydeden Varank, şunları kaydetti:



"Bugün buradan bir müjde vermek istiyorum; Patentle Türkiye Yarışması, bundan sonra sadece üniversiteleri değil lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği yapıyoruz. Ayrıca yarışmaya faydalı model bileşenini de ekliyoruz. Böylece öğrencilerimiz, yenilik içeren küçük buluşlarıyla da yarışmaya katılabilecek. 1 Kasım 2020'de Patentle Türkiye'nin üniversite ve lise öğrencileri için yeni başvurularını almaya başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız da özellikle son dönemde bu alanda çok kıymetli çalışmalar yürüttü. 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını 'patent, faydalı model ve tasarım' olarak belirleyip, bir seferberlik başlattı. Başvuru sayılarına ilişkin hedefler koyduk. Bu sene MEB'e bağlı okullar tarafından şu ana kadar 151 patent ve faydalı model, 209 marka ve 94 tasarım başvurusu yapıldı. Patentle Türkiye Yarışması'yla ile birlikte bu başvuru sayılarında belirgin bir artış olmasını bekliyoruz."



Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan dereceye giren üniversite öğrencilerine ödüllerini takdim etti.