CHP ve HDP Hatay'daki yangında PKK'yı görmedi!









FETÖ'NÜN DİLİYLE...

Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile Halk TV'nin de bulunduğu medya organları yangının maden projesi için çıkarıldığını öne sürerek algı operasyonu yaptı. Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri yanan yerlerde maden projesi olduğu şeklinde alçak bir algı operasyonu için kolları sıvadı. Cumhuriyet, "Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!", Birgün "Hatay'da yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!", Halk TV "Yangının çıktığı yerde maden projesi yapılacakmış" diye asılsız iddilarla hükümeti hedef almaya kalktı. Aynı dakikalarda firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun da aynı minvalde tweet atması kimlerin kimlerle aynı dili kullandığını açıkça göstermiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanlar Anayasayla korunduğu için yangından sonra bu ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var" açıklaması yaptı.