HDP içinde isyan büyüyor! Bomba itiraflar...





DAYATMAYLA KONGRE YAPILIYOR

Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen de geçen gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla partisi HDP'ye ağır sözler söylemişti. HDP'nin Kandil için bir pozisyon belirleyen parti olduğunu belirten Bilgen, "Bugün itibarıyla HDP, kendi geleceği ve ülkenin geleceğini ittifak stratejilerine endekslenmiş görünmekle birlikte, hiçbir parti kendisiyle açık ittifak yapmayı göze alamamaktadır. HDP, çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı olarak yorumlamayı tercih etmiştir. Hem müdahaleden şikâyet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim 'tersine Türkiyelileşme' diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir" diye HDP'ye yüklenmişti.

Sabah