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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... , 'da 'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç haftadır ülke genelinde düşün yaşandığını belirten Bakan Koca, "İstanbul ve Bursa'da bir artış eğilimi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiyenin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Kocadan Erzurumda önemli açıklamalar TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ! BAKAN KOCA'DAN ERZURUM'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Koca'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

SON 1 HAFTADA VAKALAR ARTTI

Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ancak İstanbul ve Bursa'da bir artış eğilimi gözüküyor.

detaylar gelecek...

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