Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

SON 1 HAFTADA VAKALAR ARTTI

Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. Ancak İstanbul ve Bursa'da bir artış eğilimi gözüküyor.

detaylar gelecek...