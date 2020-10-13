CHP'yi karıştıran iddia! Kemal Kılıçdaroğlu 'demans' mı oldu?

"AİLESİNİN DE BASKISIYLA GENEL BAŞKANLIKTAN İSTİFA EDECEK"

CHP'de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakında istifa edeceğini ileri sürdü. Güler, "Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek." diye yazdı.

"KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKACAK"

Güler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda istifa edeceğini ileri sürerek yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın geçeceğini iddia etti.

Bir CHP'liden edindiği bilgileri paylaşan Güler, ilk kez duyduğu bilgilerden dolayı dona kaldığı belirterek şunları yazdı;

"Tamı tamına şunu söyledi: "Kemal Bey'in CHP'si artık Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir"! Demem o ki sanırım bundan böyle kimse gizlendiği perdenin arkasından konuşmayacak. Dahası CHP'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki günlerde kılıçların nasıl çekildiğini hep birlikte göreceğiz.

Deniyor ki, Kemal Bey çok yakında ailesinin de baskısıyla genel başkanlıktan istifa edecek. Doğal olarak sizin de merak ettiğiniz o soruyu ben de sordum, 'ailesi niçin baskı yapacak, Kemal Bey niye istifa edecek' diye? Cevabı da aldım ama üzgünüm siz merak etmeye devam edeceksiniz. Ben de bu konuda susmaya. (...)

Deniyor ki, Kemal Bey koltuğunu Oğuz Kaan Salıcı'ya bırakacak. Yani 10 Aralık Hareketi'nin öncüsü 'CHP'yi kapatalım, müze yapalım' diyen kişiye."