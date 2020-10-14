Prof. Dr. İlyas Topsakal A Haber'e konuştu: Engin Yıldırım istifa etmelidir

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşama bomba gibi oturan ve toplumda, hukuk çevrelerinde ve siyasi arenada büyük tepki çeken "AYM'nin ışıkları yanıyor" mesajı İstanbul Üni. Rektör Yrd. Prof. Dr. İlyas Topsakal tarafından Memleket Meselesi programında yorumlandı ve "AYM siyasallaştı mı?" sorusu irdelendi.







"TOPLUMSAL ALGI YÖNÜ VAR"

İlyas Topsakal, "Olayın bir bireysel yani kendi kişisel ve psikolojik yapısı var. Bir de topluma dönük bir yönü var hem hukuksal hem siyasi de yönü var. Bunun ayrıca toplumsal algısını oluşturan medya ve iletişim yönü insanların zihninde bir hadise var." şeklinde konuştu.



"ADALET İÇİN ENGİN YILDIRIM İSTİFA ETMELİ"



Devleti temsil eden insanların sorumlulukları olduğunun altını çizen Topsakal, "(Engin Yıldırım) Söyledikleri her şey millette örnek olduğu gibi aslında davranışları da örnektir. Şahsi olarak Engin Yıldırım istifa etmelidir. Adaletin zarar görmemesi için" ifadelerine yer verdi.