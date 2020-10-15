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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

Üniversiteler ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim konusuna değindi. Milyonlarca öğrencinin büyük bir merak içinde araştırdığı yüz yüze eğitimin detayları netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim kalkacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 15:21
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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken, son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim olacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

ÜNİVERSİTELER BU YIL AÇILIYOR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi araştırılmaya başlandı. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

ÜNİVERSİTELERE 45,3 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira), Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira), Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira), Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.