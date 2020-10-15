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YÖK son dakika: Üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim...
Üniversiteler ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim konusuna değindi. Milyonlarca öğrencinin büyük bir merak içinde araştırdığı yüz yüze eğitimin detayları netleşmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler açılıyor mu? 2020-2021 üniversitelerde güz dönemi yüz yüze mi olacak? Online eğitim kalkacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 15:21
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