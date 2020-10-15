Son dakika | Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlıkta defin töreni sırasında Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybetmesi, 5 sivilin de yaralanmasına ilişkin, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullandı.

Ermenistan'ın, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin, Can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.''