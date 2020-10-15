15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Üniversieler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversiteler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında halen kapalı olan üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan'ın üniversite ile ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 15:32
  • 1
  • 15
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin üniversitelerde eğitimin nasıl olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerde güz döneminin online yapılması tavsiye edilmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak bazı sınıfları eğitime başlaması akıllara üniversiteleri getirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatacağız" dedi. Başkan Erdoğan, "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 15
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK HİJYEN KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.

  • 4
  • 15
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.

  • 5
  • 15
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK Başkanı Saraç, kılavuzun takdim bölümünde kaleme aldığı yazıda, TSE ile yürütülecek çalışmaların ilki olan kılavuzun, küresel Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemek amacıyla hazırlandığını anlattı.

Saraç, "Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yerel otoritelerin kararları da yakinen takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.