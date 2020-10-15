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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika... Üniversieler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversiteler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında halen kapalı olan üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan'ın üniversite ile ilgili açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 15:32
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