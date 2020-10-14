Son dakika: Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı ileri sürüldü.

Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

DARBE İMALI PAYLAŞIM

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.