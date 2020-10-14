14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

Son dakika: Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

Son dakika haberine göre; AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından 'Işıklar yanıyor' mesajının ardından gelen tepkiler üzerine tüm üyeleri ile saat 14.00'te gündemsiz olarak olağanüstü toplantı kararı aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Son dakika: Darbe imalı Işıklar yanıyor paylaşımı sonrası AYMden flaş karar! SON DAKİKA: DARBE İMALI 'IŞIKLAR YANIYOR' PAYLAŞIMI SONRASI AYM'DEN FLAŞ KARAR!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı ileri sürüldü.

Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

DARBE İMALI PAYLAŞIM
Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

Darbe tehdidi yapan Engin Yıldırımın geri adımı A Haberde değerlendirildi DARBE TEHDİDİ YAPAN ENGİN YILDIRIM'IN GERİ ADIMI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
Darbe tehdidinde bulunan AYM Üyesi Engin Yıldırım çark etti DARBE TEHDİDİNDE BULUNAN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM ÇARK ETTİ
Mustafa Desticiden Engin Yıldırımın darbe tehdidine sert tepki MUSTAFA DESTİCİ'DEN ENGİN YILDIRIM'IN DARBE TEHDİDİNE SERT TEPKİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden Engin Yıldırımın “ışıklar yanıyor” mesajına flaş yanıt! ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ENGİN YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR" MESAJINA FLAŞ YANIT!
Engin Yıldırımın Işıklar yanıyor mesajı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yorumladı ENGİN YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR' MESAJI NE ANLAMA GELİYOR? AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ EMİN PAZARCI YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA