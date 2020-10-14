CHP'li İBB'ye sert tepki: Bu göreve layık değilsiniz

Kabataş Vapur İskelesi'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan oyuncu Mehmet Esen, şu notu düştü: "Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş istifa edin. Siz bu göreve layık değilsiniz"

Oyuncu Mehmet Esen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları'na tepki gösterdi.

Kabataş Vapur İskelesi'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan Esen, şu notu düştü: "Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş istifa edin.

Siz bu göreve layık değilsiniz. Kabataş Vapur İskelesi'ni rezil ettiniz. Adalılara attırdığınız 250 adımın hesabını sizden soracağım!"

'YAZIKLAR OLSUN'

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, İstanbul sahilinde yürüyüş yaparken denizdeki çöpleri görünce çılgına döndü.

Emre, çektiği fotoğrafa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini etiketleyerek veryansın etti: "Çöp akıyor, büyükşehir belediyesi uyuyor musunuz? Yazıklar olsun!"

KAYNAK-SABAH