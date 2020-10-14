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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM üyesinin darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici

Sözcüsü Ömer Çelik, Üyesi Engin Yıldırım'ın, skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM üyesinin darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."

AK Parti Sözcüsü Çelikten AYM üyesinin darbe imalı Işıklar yanıyor paylaşımına sert tepki: Utanç verici AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AYM ÜYESİNİN DARBE İMALI 'IŞIKLAR YANIYOR' PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

BÜLENT TURAN: BU NE SAÇMALIK KENDİNİZE GELİN!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.

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'HİÇBİR KURUM MİLLİ İRADEYE GÖZDAĞI VEREMEZ'
AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" diyerek Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirdi.




İÇİŞLERİ: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması da bu konuya atıfta bulunularak, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir.

AYM ÜYESİ YILDIRIM: DEMOKRASİ DIŞI OLUŞUM İMA ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi.

AYM Üyesi Yıldırım'ın Twitter hesabından AYM'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu. Yıldırım, hükümet kanadından ve sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

'GAYEM, AYM'NİN BİR HUKUK IŞIĞI OLDUĞUNA VURGU YAPMAKTI'
Yıldırım, paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

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