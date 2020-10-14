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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yıldırım'a tepki: Cunta ağzıyla konuşanlara müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü 'ın akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını "" başlığıyla paylaşmasına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda millet adına demokrasimizi korumaya yeminli olduklarını belirtirken "Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yıldırım'a tepki: Cunta ağzıyla konuşanlara müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan Anayasa Mahkemesi binasını "Işıklar yanıyor" başlığıyla paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'ı sert şekilde eleştirdi.

DARBECİ TARİHE ATIF YAPILMASINA İZİN VERİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında "AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur." ifadelerini kullandı.

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DEMOKRASİYİ KORUMAYA YEMİNLİYİZ

Çelik "Türkiye'nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz." dedi.

CUNTA AĞZIYLA KONUŞANLARA MÜSAADE VERMEYİZ

"Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin "HUKUK GÜVENLİĞİ"ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz."

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