"Işıklar yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi: Hukuk üzerinden bir tehdit vurgusu kabul edilemez!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anayasa Mahkemesinin binasının görselini "ışıklar yanıyor" ifadelerine yer verdi. Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada ve siyasiler tarafından yoğun tepki ile karşılandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda İçişleri Bakanlığı binasının dışarıdan çekilen fotoğrafına yer verilerek "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesi kullanıldı.

KENDİNİZE GELİN!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullarak Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

MUŞ: "HİÇBİR KURUM YADA KİŞİ MİLLİ İRADEYE GÖZDAĞI VEREMEZ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş; "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "BU DİL HUKUK ÜZERİNDEN BİR TEHDİT VURGUSUDUR VE KABUL EDİLEMEZ"

MHP Kırıkkale Milletvekili avukat Halil Öztürk; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımını eleştirerek, "Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. Anayasa Mahkemesi üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır. Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir" dedi.

Halil Öztürk; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçtiğimiz günlerde; görev ve yetki sınırlarını aşarak, beraberinde TBMM'yi de hiçe sayarak, eski bir milletvekili hakkındaki tartışmalı gerekçeli kararını açıkladığını söyledi.

Halil Öztürk; şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi, yetkisini aşan söz konusu bu kararıyla; Sayın Genel Başkanımızın (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli) deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması yönündeki tespitinde, ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya koymuştur."

"Bugün ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına tokat gibi bir cevap vererek, eski milletvekilinin yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmiştir."

"Bu kapsamda 14. Ağır Ceza Mahkemesi; '6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, AYM ihlal kararından sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamaz' demiştir."

"Sayın Genel Başkanımız'ın (Devlet Bahçeli) öngördüğü üzere; Türkiye'de 'Parlamenter Sistem'in oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir' Milletimizin beklentisi de bu yöndedir."

"Işıklar yanıyor metaforu düne dair farklı algıları beslemekte olup hukuk dilinde yeri yoktur. AYM üyeleri üsluplarına dikkat etmeli ve işini yapmalıdır.Bu dil hukuk üzerinden bir tehdit vurgusudur ve kabul edilemezdir."

İNAL: "BU TWEETİ İLE YENİ DÖNEMDE BOŞALAN VESAYET ALANLARINI 'BIZ' MI DOLDURACAĞIZ DEMEK ISTIYOR ACABA?"

Avukat Mustafa Doğan İnal da; "Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını 'biz' mi dolduracağız demek istiyor acaba?" diye sordu.

CHP'Lİ KENAN YÜCESOY'DAN DARBE PAYLAŞIMINA DESTEK!

CHP'li Kenan Yücesoy Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Engin Bey artık tek güvencemiz sizsiniz kim ne derse desin Allah size güç kuvvet versin" ifadeleriyle Engin Yıldırım'a destek verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından saat:20.17'de açıklamada bulundu ve Anayasa Mahkemesi'nin çalıştığını ima ederek, "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandı.

Engin Yıldırım; saat 22.20'da yeni paylaşımda bulundu ve "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" iddiasında bulundu.

Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine hesabını askıya aldı.