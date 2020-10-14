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"Işıklar yanıyor" ne anlama geliyor? Yıllar önce yayınlanan görüntü gündem oldu

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Giriş: 14.10.2020 00:27
Güncelleme:14.10.2020 00:27
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Siyasiler ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisi sonrasında Engin Yıldırım hesabını kapattı. Peki "Işıklar yanıyor" ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama geliyor? Yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade edilmişti. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi.

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