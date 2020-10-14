14 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

Son dakika haberi... Koronavirüs saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da . basın açıklaması yapacak.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

13 EKİM TABLOSU

Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

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