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İstanbul'da kaçak alkol operasyonu

'de imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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İstanbul'da kaçak alkol operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi.

Başakşehir'de yapılan operasyonda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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