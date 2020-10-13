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Son dakika: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... 'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında “gizlilik kararı” alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında "gizlilik kararı" alındığı öğrenildi.

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