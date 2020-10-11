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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu
Hatay'da cuma günü ormanlık alanda başlayan daha sonra rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangın terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. İskenderun'da bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip, sokakta nöbet tuttu.
Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 10:22
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