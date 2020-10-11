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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

Hatay'da cuma günü ormanlık alanda başlayan daha sonra rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangın terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. İskenderun'da bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip, sokakta nöbet tuttu.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 10:22
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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

Belen ilçesi kırsalında 9 Ekim Cuma günü saat 10.15'te başlayan orman yangını, hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi.

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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması, bazı iddiaları da peşinde getirdi.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının, 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti. Gece saatlerinde İskenderun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp, sokağa döküldü.

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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi. Polis ve gençler, ormanlık alanda bahsi geçen şüpheliyi birlikte aradı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı.

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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

'ARABALARIMIZI, EŞYALARIMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK'

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu. Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, "Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı" diye konuştu.

Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Türkiye'yi yasa boğan yangın! Hatay'da halk nöbet tuttu

ORMAN GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 10'U SEFERBER EDİLDİ

Pakdemirli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a selamlarını getirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum. Andırın'da dünkü yangının daha bir yangınımız daha oldu.