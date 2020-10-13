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Diyarbakır'da HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma! 6 yıl sonra buluştular

'da il binası önünde evlat nöbeti tutan 'un oğlu İbrahim (25), terör örgütü 'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl 'ne getirilen 'un, ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Diyarbakır'da HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma! 6 yıl sonra buluştular

Erzurum'un Horasan ilçesinden 15 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu İbrahim için, evlat nöbetine katıldı. 6 yıldır terör örgütünün elinde olan İbrahim için güvenlik güçlerinin bir süredir yaptığı ikna çalışmaları sonuç verdi. İbrahim Coşkun, dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Oturma eylemini sürdüren Mehmet Emin Coşkun ile eşi Safiye Coşkun, dün gece oğlunun terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini aldı.

Son dakika: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu SON DAKİKA: DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ SAYESİNDE BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

6 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İbrahim Coşkun, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, 6 yıl aradan sonra oğlunu gören anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun, çocuklarına sarılarak uzun süre hasret giderdi.



EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

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