Son dakika: Adalet Bakanlığı harekete geçti! Güvenli yargı için 4 stratejik hamle

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Adaylar, mesleğe hakim veya savcı yardımcısı olarak önce adliyelerde görev yapacak ve aktif katılımda bulunacak. Böylece mesleğe yeterli tecrübe sahibi olarak başlamaları sağlanacak. Adliye koridorlarının tozunu yatacak adaylar, İfade almadan duruşmaların icrasına, keşif yapılmasından mevzuata kadar her konuda bilgi sahibi olacak.Hakim ve savcılarının işleri kolaylaştırılırken sistemin rahatlatılması sağlanacak, yargının yükü azaltılacak. Bu yugulama kanun değişikliği gerektiği için siyasi partilerle mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye yasa teklifi sunulacak.

HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi kaliteli ve verimli eğitimleri için Türkiye Adalet Akademisi gerekli alt yapıyı kurdu. Akademinin Müfredatı güncellendi, eğitim platformu oluşturuldu uygulama adliyesi ile savcılık uygulamaları atölyesi kuruldu. Hukuki argümantasyon, metodoloji ve hukuk felsefesi dersleri konularak hukuku derinliklerinin arttırılması hedeflendi.

Uygulama adliyesinde, gerçek bir adliye gibi tüm üniteler yer alıyor, UYAP ve SEGBİS altyapıları bulunuyor. Savcılık işlemleri uygulama atölyesinde de yaralama, öldürme, intihar, trafik kazası gibi olay yeri simulasyonları ile olay yeri inceleme, talimat verme gibi uygulamaların yapılıyor.