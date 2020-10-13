İzmir ve İstanbul'da aynı manzara! 'Sarhoş mu taşıyacaklar?' diyenler haklı mı çıktı?

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in 'Sarhoş mu taşıyacaklar?' diyenler haklı mı çıktı?" yazısının ilgili kısmı:

İzmir'de toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup genç, yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içerken görüntülendi. Bu olayın saat kaçta yaşandığına dair bilgiye ulaşamadım! İki hafta önce İstanbul-Beylikdüzü'nde bir yolcunun metrobüste sigara içtiğinde saatler gece 2'yi gösteriyordu!

Saate dikkat çekme nedenim, bu iki olayda da sigara içenlerin alkolün etkisindeymiş gibi görünmeleri. Kimseye haksızlık etmek istemem ama toplu taşımada yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içmek otokontrolün kaybolmasına işaret. Eğer ayık kafayla bunu yapıyorlarsa sorun daha büyük. Toplu taşımada maske takılması için mücadele ederken sigara içmenin trend olması trajikomik bir durum.

Büyük şehirlerde toplu taşımacılığın gece yarısından sonra da yapılması için yazılar yazmıştım çünkü buna ihtiyaç vardı. Şimdi toplu taşımada maske takmamak, naralar atıp sigara içmek özgürlük mü oluyor? İçmenin de bir adabı var! Bunu yapınca "Otobüs ve metrolar sarhoş mu toplayacak?" diyenleri haklı çıkarmıyor musunuz?