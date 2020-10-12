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İzmir'de toplu ulaşımda skandal anlar! Maskeleri çıkarıp...

'de, toplu taşıma sistemi 'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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İzmir'de toplu ulaşımda skandal anlar! Maskeleri çıkarıp...

Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor.

İzmirde toplu ulaşımda skandal anlar! Maskeleri çıkarıp... İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMDA SKANDAL ANLAR! MASKELERİ ÇIKARIP...

Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

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