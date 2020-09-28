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Akılalmaz görüntü! Metrobüste ayaklarını uzatıp...

'nden yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Akılalmaz görüntü! Metrobüste ayaklarını uzatıp...

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.

Akılalmaz görüntü! Metrobüste ayaklarını uzatıp... AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! METROBÜSTE AYAKLARINI UZATIP...

Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

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