Son dakika | Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması'na daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyesi subay ve astsubayların ifadeleri kapsamında, 21'i 'mahrem imam' ve 4'ü ihraç askeri personel olmak üzere 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 15'i, yakalanarak, gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



ASKERLERE KOD ADI VERMİŞLER

Gözaltına alınan 'mahrem imam'ların, askeri personelden 2-3 kişilik hücreler olarak sözde sorumlu oldukları, harp okulundayken takip ettikleri örgüt üyelerini kıtalara atamalarının ardından o ildeki 'mahrem imam'lara devrettikleri belirlendi. Örgütsel bağlılıklarını ise periyodik olarak düzenlenen toplantılarda artırmaya çalıştıkları saptandı. Toplantılara çağırdıkları askerlere örgüt elebaşının videolarını izlettikleri, bu yöntemle o kişileri örgüte tam bağlı hale getirdikleri öğrenildi. Ayrıca askerlere kod adları verdikleri, birlikte görev yaptıkları üstleri ve astları hakkında ise bilgi toplamalarını istedikleri tespit edildi.