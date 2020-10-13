İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! İsmail Koncuk: Partide ahlaksız bir operasyon gerçekleştirilmiştir

Parti içinde sükunetin sağlanamadığı İYİ Parti'de en son patlak veren GİK listesi krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koray Aydın ismi üzerinden şekillenen ve Genel Başkan Meral Akşener'in Aydın'a sahip çıkması ile alevlenen kavgada üslup sertleşti. Akşener'e ve liste operasyonunu yapanlara Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan çok sert açıklamalar geldi. Muhalifler adına konuşan Koncuk yapılanı operasyon olarak niteledi ve sert açıklamalarda bulundu.

2 OLAĞAN KURULTAY DURDURULAMAZ BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ

İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Koray Aydın'ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginlikte yeni bir aşamaya geçildi.

MUHALİF VEKİLLERDEN SON DAKİKA KARARI

Kapalı kapılar ardında hazırlandığı belirtilen söz konusu GİK listesine tepkili olan milletvekillerinin, yeni Başkanlık Divanı'nın belirlendiği GİK toplantısının ardından aldıkları partinin Mecliste İYİ Parti grup toplantılarına katılmama kararı devam ediyor. Kararı açıklayan isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk oldu.

PARTİNİN AĞIR TOPLARI YÖNETİME KÜSKÜN

Bu bağlamda partinin yarın yapılacak grup toplantısına Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılmama yolu ile protesto kararlarının devam ettiği belirtildi.

AKŞENER DİNLEDİ ANCAK TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde alınan son dakika bilgisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ani bir kararla geçen hafta tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi ve İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu ile baş başa görüşerek, kanaatlerini dinlemiş, taleplerini almıştı. Ancak Koray Aydın'ın arkasında durduğu ve sorunları başka şekilde çözme teklifi olduğu belirtilmişti.

Akşener'in tepkili milletvekilleriyle görüşmeleri devam edecek.

KONCUK'TAN SERT AÇIKLAMALAR: AHLAKSIZ BİR OPERASYON

İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini belirterek liste krizini çıkaran ve onlara sahip çıkanları kastederek "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir." dedi.

Bir partide Genel Başkanın görevinin partiyi kuruluş misyonlarına uygun bir biçimde yönetmek olduğunu dile getiren Koncuk, şunları söyledi:

GENEL BAŞKANIN GÖREVİ MİSYONA UYGUN YÖNETİMDİR

"Biz hala doğru karar verileceğinden umudumuzu kesmedik. Genel Başkan tavrını koymalıdır. Bu sebeple yarın grup toplantısına ikinci kere katılmayacağız. Partinin kuruluş amaçlarına uygun bir tavır istiyoruz. İnsanlar kara listelere alınmış ve adeta Genel Başkanımızın iradesi çizilmiş. Bundan sonraki süreçte yaşananları yakından takip ederek kararlarımızı alacağız. Bu tavrımız olayları kamuoyunda, televizyonlarda anlatmak şeklinde olur. Gözlemliyoruz ve düzeltilmesini umut ediyoruz.

"BU TARTIŞMA HAKLAR TESLİM EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Şunu kimse düşünmesin, bu tartışma biter, soğur, geçer. Kimse böyle bir hayal kurmasın, bu tartışma bitmez. Bu tartışma hak eden insanların hakkı teslim edilene kadar devam edecektir."