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İYİ Parti'de liste krizi sürüyor: Bazı milletvekilleri TBMM Grup Toplantısı'na katılmadı

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Giriş: 06.10.2020 12:16
Güncelleme:06.10.2020 12:22
İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler' listesi iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor. Partide bazı milletvekilleri, bugünkü TBMM Grup Toplantısı'na katılmadı.

İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor.

VEKİLLER TOPLANTIYA GİTMEDİ
Listeye tepkili milletvekilleri, 1 Ekim Perşembe günü Başkanlık Divanı'nın da belirlendiği GİK toplantısının ardından dün akşam saatlerinde toplantı yaptı.

İki saat süren toplantının ardından tepkili 10 milletvekilinin partinin bugün yapılan TBMM Grup Toplantısı'na katılmadığı belirtildi.

Bu gruptan 2 milletvekilinin ise toplantıya katıldı ve toplantı salonunda arka sıralarda oturarak tepkilerini gösterdi.

Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

OPERASYONUN SORUMLULARININ BU PARTİDE YERİ YOK
Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri, "Bu ciddi bir tepki. Bu hareketimizle partimizin varlık sebebi olan parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyor, ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

2. Olağan Kurultay'da tartışma yaratan liste sonrasında bir grup milletvekili, listenin hazırlanmasından sorumlu olanların Başkanlık Divanı'nda yer almamasını talep etmişti.

Bu milletvekilleri ayrıca partinin Grup Başkanı ve Meclis Grup Başkanvekilleri seçimine de katılmamış ve gerekçelerini bir bildiriyle kamuoyuyla paylaşmışlardı.

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