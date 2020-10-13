Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK'nın hizmetine girdi. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.