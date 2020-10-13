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Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle  yükleniciliğinde yeni 'nin () inşaları tamamlandı. Yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () hizmetine girdi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) 'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan oluşturuluyor.

TERÖRLE MÜCADELEKİ ETKİNLİĞİ ARTIRACAK

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor.

'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor.

Bu kapsamda tamamlanan yeni 'ler, TSK'nın hizmetine girdi. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

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