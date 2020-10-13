13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı : "('nin kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
ABONE OL
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz." dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

TBMM Başkanı Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA