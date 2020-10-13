Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz." dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

TBMM Başkanı Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." açıklamasında bulundu.