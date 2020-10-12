Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin, "RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurulun 2019 hesaplarına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayıştay raporunda geçen 'kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler' karşılığı olarak ödenen 700 bin liralık tutarın, bir kısım kuruluşlara yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kamu gideriyle ilgilenen herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir. RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır."